Parma | Buffon prolunga contratto fino a 2024

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Buffon rinnova con il Parma: contratto fino al 2024 ?? - DiMarzio : .@1913parmacalcio, #Buffon ha rinnovato fino al 2024 - TuttoMercatoWeb : #Parma, ufficiale il rinnovo di #Buffon: accordo fino al 2024 ?? @ParmaLiveTweet - FraLauricella : RT @FBiasin: #Buffon rinnova con il #Parma fino al 2024. Esordì a 17 anni, giocherà a calcio fino a 46. Beato lui. - Sangue_bluu : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Buffon rinnova con il Parma: contratto fino al 2024 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Buffon

In una conferenza stampa tenutasi in mattinata, il presidente delKyle Krause ha annunciato che il portiere dei gialloblu ha rinnovato e prolungato il suo contratto fino al 2024 .1 La notizia ve l'avevamo anticipata in mattinata e ora la conferma ufficiale è arrivata direttamente dai canali social delCalcio: Gianluiginon ha intenzione di smettere e ha rinnovato il suo contratto con il club emiliano fino al 30 giugno 2024.Nel giorno degli 80 anni di Dino Zoff, un'altra leggenda tra i pali del calcio italiano scrive una nuova pagina di storia: Gianluigi Buffon giocherà infatti fino a 46 anni. In ...Parma, 28 febbraio 2022 - Gigi Buffon non lascia, ma anzi raddoppia. Dopo aver firmato la scorsa estate con il Parma per due stagioni, il portiere ex Juventus prolunga fino al 30 giugno 2024, quando a ...