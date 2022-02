Oroscopo di Branko 1 marzo: martedì in amore e famiglia vale tutto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ariete – Oggi sei determinato più che mai: vuoi portare a termine tutto quello che hai in mente. Cerca però di mantenere la calma, di valutare tutto con attenzione senza fretta! Toro – Il periodo è fantastico dal punto di vista intellettuale: oggi che ne dici di fare una formazione? Di leggere un libro? Ti aiuterà ad aprire la mente! Gemelli – Hai delle idee un po’ strane, diverse dall’ordinario, anche sul lavoro. Tutti si stupiscono di te, in realtà il primo forse sei tu. Ma non mollare e vai avanti così! Cancro – Non riesci a dare forma ai tuoi pensieri e sei un po’ con l’umore ‘ballerino’. Cerca di mantenere la calma: la fretta non è certo la giusta alleata! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ariete – Oggi sei determinato più che mai: vuoi portare a terminequello che hai in mente. Cerca però di mantenere la calma, di valutarecon attenzione senza fretta! Toro – Il periodo è fantastico dal punto di vista intellettuale: oggi che ne dici di fare una formazione? Di leggere un libro? Ti aiuterà ad aprire la mente! Gemelli – Hai delle idee un po’ strane, diverse dall’ordinario, anche sul lavoro. Tutti si stupiscono di te, in realtà il primo forse sei tu. Ma non mollare e vai avanti così! Cancro – Non riesci a dare forma ai tuoi pensieri e sei un po’ con l’umore ‘ballerino’. Cerca di mantenere la calma: la fretta non è certo la giusta alleata! Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodicliccando QUI Entra nel gruppo ...

