L’Ue apre le porte ai profughi ucraini (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Mia mamma sta attraversando la frontiera con la Polonia. Raggiunge mio figlio, che vive lì, e poi verrà da me», racconta una cittadina ucraina residente in Lombardia. È una delle tante storie di fuga verso l’Europa dall’Ucraina: con il Paese assediato dall’invasione russa, già 300mila persone sono emigrate nei territori dell’Unione, secondo le ultime stime fornite dalla Commissione europea. Un numero molto alto dopo cinque giorni di guerra, che potrebbe crescere a dismisura: l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha ipotizzato un esodo di quattro milioni di ucraini, se la situazione dovesse peggiorare ancora. porte aperte nell’Unione europea Di fronte alla crisi umanitaria in atto ai suoi confini, l’Unione europea sembra pronta a dare una risposta comune. I ministri dell’Interno dei 27 Paesi, riuniti nel pomeriggio di domenica 27 ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Mia mamma sta attraversando la frontiera con la Polonia. Raggiunge mio figlio, che vive lì, e poi verrà da me», racconta una cittadina ucraina residente in Lombardia. È una delle tante storie di fuga verso l’Europa dall’Ucraina: con il Paese assediato dall’invasione russa, già 300mila persone sono emigrate nei territori dell’Unione, secondo le ultime stime fornite dalla Commissione europea. Un numero molto alto dopo cinque giorni di guerra, che potrebbe crescere a dismisura: l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha ipotizzato un esodo di quattro milioni di, se la situazione dovesse peggiorare ancora.aperte nell’Unione europea Di fronte alla crisi umanitaria in atto ai suoi confini, l’Unione europea sembra pronta a dare una risposta comune. I ministri dell’Interno dei 27 Paesi, riuniti nel pomeriggio di domenica 27 ...

