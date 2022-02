Lazio | Pedro e i 100 gol | è l' asso nella manica di Sarri

(Di lunedì 28 febbraio 2022)festeggia il gol contro il Napoli Roma, 28 febbraio 2022 - La partita contro il Napoli è scivolata via all'ultimo secondo a causa del gol di Fabian Ruiz , ma della serata dell'Olimpico per la ...

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - 5747695b8d3147e : RT @pisto_gol: Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bella e equil… - sportli26181512 : Lazio, Pedro dà una grande carica. Difesa sotto accusa, Hysaj e Patric errori che costano caro: Lazio, Pedro dà una… - Lothar_Imanuel4 : RT @BroadcastBola: Pedro with a banger! Lazio 1-1 Napoli - LazioNews_24 : #Pedro, l'omaggio della #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Pedro

... 28 febbraio 2022 - La partita contro il Napoli è scivolata via all'ultimo secondo a causa del gol di Fabian Ruiz , ma della serata dell'Olimpico per laresta il grande gol diche ha ...... come del resto molte delle partite giocate contro la(da quel 4 - 3 di 11 anni fa al 4 - 0 ... quella che tutta la squadra ha mostrato di possedere nell'attacco forsennato dopo il gol di. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lazio Napoli, le pagelle dei quotidiani sportivi: brilla Pedro, delude ancora una volta Patric.Roma, 28 febbraio 2022- La partita contro il Napoli è scivolata via all'ultimo secondo a causa del gol di Fabian Ruiz, ma della serata dell'Olimpico per la Lazio resta il grande gol di Pedro che ha ri ...