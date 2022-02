Inter, anche il centrocampo chiamato al riscatto (Di lunedì 28 febbraio 2022) centrocampo Inter in affanno nell’ultimo periodo Quella vista nell’ultimo periodo è un’Inter in affanno. Le difficoltà principali, in termini di risultati, si sono visti in attacco e in difesa. Da questo periodo no, non è escluso nemmeno il centrocampo che è apparso in calo in linea con il resto della squadra. BARELLA – “Il sardo è un motorino: difende, recupera, riparte e si inserisce. Nelle ultime 2 apparizioni con Sassuolo e Genoa lo ha fatto con meno continuità sia perché fuori ruolo (centrale davanti alla difesa nel ko contro i neroverdi) sia perché stanco e meno lucido. E quando il sardo non gira (finora 2 reti e 8 assist), l’Inter non è arrembante”. Barella Brozovic Lautaro Inter protesteBROZOVIC – “Quanto è indispensabile si è visto contro la formazione di Dionisi: ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)in affanno nell’ultimo periodo Quella vista nell’ultimo periodo è un’in affanno. Le difficoltà principali, in termini di risultati, si sono visti in attacco e in difesa. Da questo periodo no, non è escluso nemmeno ilche è apparso in calo in linea con il resto della squadra. BARELLA – “Il sardo è un motorino: difende, recupera, riparte e si inserisce. Nelle ultime 2 apparizioni con Sassuolo e Genoa lo ha fatto con meno continuità sia perché fuori ruolo (centrale davanti alla difesa nel ko contro i neroverdi) sia perché stanco e meno lucido. E quando il sardo non gira (finora 2 reti e 8 assist), l’non è arrembante”. Barella Brozovic LautaroprotesteBROZOVIC – “Quanto è indispensabile si è visto contro la formazione di Dionisi: ...

