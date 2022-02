Il finale di Euphoria 2 in Italia su Sky il 28 febbraio | poi arriva in versione doppiata

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ildi2 inva in onda stasera, 28su Sky in lingua originale. Stanotte, il canale satellitare Sky Atlantic ha proposto l’ultimo episodio della seconda stagione in contemporanea USA – si poteva seguire alle 3:00 con i sottotitoli inno. Come sempre, per chi non ha fatto l’alzataccia, potrà recuperare ildi2 stasera, in terza serata. La seconda stagione si è conclusa su HBO partendo da dove si era interrotto il penultimo appuntamento. Lo spettacolo di Lexi prosegue ma con diversi intoppi: ad alcune persone non è piaciuto l’aver sbandierato davanti a tutta la scuola i fatti personali dei suoi compagni di classe. Di chi si tratta? E come andrà a finire? In diverse interviste, Zendaya aveva dichiarato di nutrire ...