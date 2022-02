I social in guerra Facebook e Twitter accusano | «Hacker russi usano il nostro network per colpire i leader ucraini»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La società Meta sostiene che un gruppo diha usatoper attaccare personaggi pubblici, tra cui funzionari militari, politici e un giornalista. Nelle ultime 48 ore la società proprietaria diha anche rimosso una rete di 40 account, gruppi e pagine che operavano dallaa e dall’Ucraina. E un portavoce diha fatto sapere di aver sospeso una dozzina di account che violavano le regole contro la manipolazione della piattaforma. L’agenzia di stampa Reuters afferma che Meta ha accusato Ghostwriter, un gruppo diche ha tentato di pubblicare video che ritraggono le truppe ucraine come in difficoltà e pronti alla resa, con tanto di bandiera bianca. Il team security di Meta ha adottato misure per proteggere gli account nel mirino ...

Advertising

SkyTG24 : Alcuni siti web governativi russi, compreso quello del Cremlino e del Ministero della Difesa, sono irraggiungibili… - lorepregliasco : Comunicazione e uso dei social di Zelensky mi sembrano un fattore potente in questa guerra. Ha preso il controllo d… - SkyTG24 : #Russia, manifestazioni contro la guerra in #Ucraina: oltre 4.500 arresti. FOTO - meg_arte : RT @SkyTG24: #Ucraina, dalle bici anti-tank alle molotov: così resistono i civili. FOTO - sacspo : RT @RaiNews: La mobilitazione contro il conflitto -

Ultime Notizie dalla rete : social guerra

Sabotaggi, gesti simbolici e post sui: passa anche da qui la resistenza degli ucraini all'invasione russa. Da Kiev a Dnipro si preparano cocktail incendiari usando polistirolo e bottiglie di alcolici usate. Non manca poi chi si ......con taggato il regista Sean Penn (a Kiev per un documentario) e dentro una nazione in armi che suicondivide meme contro la Russia, rovesciando la propaganda del Cremlino. Tempi di...I social hanno la loro responsabilità nella diffusione delle fake news. Pesanti, sostiene qualcuno. È così? “I social sono un mezzo, un vettore di informazioni. Sono una tecnologia, dunque per ...Infuria la guerra in Ucraina. Da quando è calata l'oscurità ... Lo riporta la BBC. Video pubblicati sui social mostrano unità di Mosca nella città e almeno due veicoli blindati russi "Tiger" in fiamme ...