Covid, la consegna delle dosi di Novavax (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono arrivati a Perugia, scortati dall'Esercito, i furgoni di Poste Italiane che le trasportavano. Ma le vaccinazioni sono quasi ... Leggi su lanazione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono arrivati a Perugia, scortati dall'Esercito, i furgoni di Poste Italiane che le trasportavano. Ma le vaccinazioni sono quasi ...

Advertising

MDiretta : Covid, da oggi disponibile in Sicilia il vaccino Novavax Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, comin… - himeralive : Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, comincia da oggi in tutta la Sicilia la somministrazione del v… - ScrivoLibero : Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, comincia da oggi in tutta la Sicilia la somministrazione del v… - QdSit : Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, comincia da oggi intutta la Sicilia la somministrazione del va… - Profilo3Marco : RT @RegioneER: ??Sono in arrivo in #EmiliaRomagna 74.500 dosi del #vaccinoanticovid #Novavax per i maggiorenni non ancora vaccinati. Nei p… -