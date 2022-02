Come la trama de La Fantastica Signora Maisel 4 affronta la morte dell’attore Brian Tarantina, alias Jackie (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Fantastica Signora Maisel 4, che ha debuttato lo scorso 18 febbraio su Prime Video coi primi due episodi e prosegue con un episodio a settimana ogni venerdì, ha dovuto affrontare le conseguenze della morte di uno dei volti del cast. Brian Tarantina, che ha interpretato Jacopo “Jackie” Dellapietra in The Marvelous Mrs. Maisel, è morto nel 2019, prima dell’inizio delle riprese della quarta stagione. La Fantastica Signora Maisel 4 ha dovuto in qualche modo giustificare l’assenza di Tarantina e lo ha fatto nel modo più sensato possibile, inscenando la morte del personaggio. L’attore, che aveva già lavorato con la creatrice Amy Sherman Palladino in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) La4, che ha debuttato lo scorso 18 febbraio su Prime Video coi primi due episodi e prosegue con un episodio a settimana ogni venerdì, ha dovutore le conseguenze delladi uno dei volti del cast., che ha interpretato Jacopo “” Dellapietra in The Marvelous Mrs., è morto nel 2019, prima dell’inizio delle riprese della quarta stagione. La4 ha dovuto in qualche modo giustificare l’assenza die lo ha fatto nel modo più sensato possibile, inscenando ladel personaggio. L’attore, che aveva già lavorato con la creatrice Amy Sherman Palladino in ...

