Cade da 13 metri d'altezza dopo una festa: morta giovane donna (Di lunedì 28 febbraio 2022) Aveva solo 31 anni Carla Lallai. È precipitata da un'altezza di 13 metri in un capannone a Predda Niedda, vasto agglomerato di capannoni e attività commerciali alle porte di sassari, dove aveva passato la notte in una festa privata... Leggi su today (Di lunedì 28 febbraio 2022) Aveva solo 31 anni Carla Lallai. È precipitata da un'di 13in un capannone a Predda Niedda, vasto agglomerato di capannoni e attività commerciali alle porte di sassari, dove aveva passato la notte in unaprivata...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cade da un parapetto dopo un rave a Sassari, muore 29enne. Ragazza si era assopita su ciglio piazzale, volo di 12 m… - emergenzavvf : Cade in un pozzo profondo più di dieci metri, ci pensano i #vigilidelfuoco a salvarlo: con una manovra di calata e… - iltirreno : ?? DALL'ITALIA - Un volo di 12 metri dopo una notte passata in un capannone della zona industriale. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Cade da un parapetto dopo un rave a Sassari, muore 29enne. Ragazza si era assopita su ciglio piazzale, volo di 12 metri.… - Gazzettino : Cade per otto metri scalando una #cascata di ghiaccio: ferito #ice climber di 46 anni -