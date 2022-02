Acquistavano e rivendevano droga con reddito cittadinanza

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Investivano i soldi deldinell’acquisto di sostanze stupefacenti, come marijuana, hashish, cocaina e crack, da rivendere poi al dettaglio. E’ quanto emerso dall’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha portato all’arresto da parte dei carabinieri di otto persone residenti nelle palazzine Iacp di Piedimonte Matese (frazione Sepicciano); sei indagati sono finiti in carcere, due ai domiciliari. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi su richiesta della Procura dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il blitz antiè scattato all’alba, quando numerose pattuglie dell’Arma, in particolare delle Compagnie di Piedimonte Matese e dei Comandi di Caserta, Napoli e Pordenone, supportate da un elicottero del Nucleo di Pontecagnano e dalle unità cinofile ...

Come raccontato da diversi collaboratori di giustizia, andavano personalmente ad Amsterdam a prendere la droga, che acquistavano al costo di 4mila 500 euro al chilo e rivendevano a 11mila ...