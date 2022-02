“A tutta frutta”, una UDA per primaria con preparazione di macedonia. In occasione della festa del Pistacchio (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Giornata internazionale del Pistacchio (26 febbraio) è il momento più atteso dell’anno per molte realtà territoriali, per celebrare questo frutto molto popolare, che sembra essere originario delle aree mediorientali del globo, comprese le aree che ora sono Turchia, Siria, Libano, Afghanistan e persino la Russia meridionale. Si pensa che i pistacchi risalgano abbastanza indietro nella storia umana. In effetti, si ritiene che non solo siano stati mangiati dagli esseri umani per almeno 9000 anni, ma siano diventati una parte interessante di alcune culture e tradizioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Giornata internazionale del(26 febbraio) è il momento più atteso dell’anno per molte realtà territoriali, per celebrare questo frutto molto popolare, che sembra essere originario delle aree mediorientali del globo, comprese le aree che ora sono Turchia, Siria, Libano, Afghanistan e persino la Russia meridionale. Si pensa che i pistacchi risalgano abbastanza indietro nella storia umana. In effetti, si ritiene che non solo siano stati mangiati dagli esseri umani per almeno 9000 anni, ma siano diventati una parte interessante di alcune culture e tradizioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “A tutta frutta”, una UDA per primaria con preparazione di macedonia. In occasione della festa del Pistacchio - carolinacentr : Aprite i commenti, miserabili. Come riferimento avete la spazzatura . Siete alla frutta. La pagherete tutta. - JNGHN10 : @easyminho Se ti piace la frutta mangiatela tutta - MAX25369936 : @Agenzia_Ansa Abbiamo distrutto la nostra agricoltura,( olio, grano,frutta, barbabietole, latte, carne) importando… - maxkite666 : @Stronza A che cosa mangi, se non è offensivo chiedere? Tutta roba cruda, verdure frutta ecc? -