Una Cosa Più Grande, Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi in duetto a marzo (Di domenica 27 febbraio 2022) Manifesti misteriosi in città e sui social con un QR code che riportava alla pagina di pre-save di un brano. Il titolo è Una Cosa Più Grande e oggi ne sappiamo di più: è il nuovo singolo inedito di Ermal Meta, in duetto con il collega Giuliano Sangiorgi. Il brano sarà disponibile dal prossimo 4 marzo. Lo annuncia Ermal Meta via social, anticipando la comunicazione da un indizio. L’artista fotografava le ore 18.00 di oggi, svelando che proprio alle 6 pm del 27 febbraio avrebbe svelato importanti novità che riguardano la sua musica. L’annuncio non ha tardato a raggiungere i social. Una Cosa Più Grande è il duetto di Ermal Meta e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Manifesti misteriosi in città e sui social con un QR code che riportava alla pagina di pre-save di un brano. Il titolo è UnaPiùe oggi ne sappiamo di più: è il nuovo singolo inedito di, incon il collega. Il brano sarà disponibile dal prossimo 4. Lo annunciavia social, anticipando la comunicazione da un indizio. L’artista fotografava le ore 18.00 di oggi, svelando che proprio alle 6 pm del 27 febbraio avrebbe svelato importanti novità che riguardano la sua musica. L’annuncio non ha tardato a raggiungere i social. UnaPiùè ildie ...

