Ucraina | Letta | “L’Europa è unita | Putin ha perso la scommessa”

ROMA – "La scelta che ha fatto Putin cambia tutto ed è importante che tutte le forze politiche abbiano reagito. Questa reazione è emersa anche nelle manifestazioni in corso in queste ore. Non è vero che L'Europa non è unita. In pochissimi giorni ha dimostrato di saper esprimere una posizione unitaria e ferma. Il contrario di quello su cui aveva scommesso Putin con una differenziazione dei paesi europei". Lo ha affermato Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, durante il congresso dei Radicali.

