Sky – Napoli con il 4-3-3, la formazione anti-Lazio (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Napoli gioca contro la Lazio a Roma per prendersi la testa della classifica, Spalletti passa al modulo 4-3-3. Secondo le ultime notizie di Sky su Lazio-Napoli, il tecnico dei partenopei varerà un nuovo modulo di gioco per far fronte anche all’emergenza a centrocampo. Tra i convocati del Napoli c’è Lobotka ma non scenderà in campo dal primo minuto, quindi vistele difficoltà di Demme nel centrocampo a due, si proverà a rinforzare la mediana passando ad un 4-3-3. Lazio-Napoli: probabili formazioni Secondo quanto riferisce Sky il Napoli partirà con un 4-3-3 facendo arretrare Zielinski sula linea dei centrocampi, ma il polacco, che ha lanciato un messaggio contro la guerra, è pronto a dare sostegno all’attacco dei partenopei. In fase offensiva il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 27 febbraio 2022) Ilgioca contro laa Roma per prendersi la testa della classifica, Spalletti passa al modulo 4-3-3. Secondo le ultime notizie di Sky su, il tecnico dei partenopei varerà un nuovo modulo di gioco per far fronte anche all’emergenza a centrocampo. Tra i convocati delc’è Lobotka ma non scenderà in campo dal primo minuto, quindi vistele difficoltà di Demme nel centrocampo a due, si proverà a rinforzare la mediana passando ad un 4-3-3.: probabili formazioni Secondo quanto riferisce Sky ilpartirà con un 4-3-3 facendo arretrare Zielinski sula linea dei centrocampi, ma il polacco, che ha lanciato un messaggio contro la guerra, è pronto a dare sostegno all’attacco dei partenopei. In fase offensiva il ...

Advertising

SkyTG24 : Ucraina, primi rientri in patria dalla #Campania per combattere - napolipiucom : Sky - Napoli con il 4-3-3, la formazione anti-Lazio #CalcioNapoli #lazionapoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre… - sscalcionapoli1 : Sky – Lazio-Napoli, probabili formazioni, in attacco c’è Osimhen, tra i pali Ospina - infoitsport : SKY - Lazio-Napoli, probabili formazioni. Spalletti passa al 4-3-3, Demme titolare. Due dubbi per Sarri - Fprime86 : RT @SkySport: Milan, Ibrahimovic migliora: prima parte di lavoro col gruppo. Torna col Napoli? #SkySport #Milan #Ibrahimovic #Ibra https:/… -