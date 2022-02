"Rublo carta straccia, stop ai c/c. Così i russi cacceranno lo zar Putin" (Di domenica 27 febbraio 2022) “Oggi è una data simbolica per la russia, perché il 27 febbraio di 105 anni fa esplodeva la Rivoluzione di febbraio, il prologo della successiva rivoluzione di ottobre che portò alla tragica deposizione dello zar russo Nicola II e alla fine della dinastia dei Romanov. E adesso 105 anni dopo auspico che i cittadini russi possano avviare una nuova rivoluzione per deporre lo zar Putin, incentivati... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 27 febbraio 2022) “Oggi è una data simbolica per laa, perché il 27 febbraio di 105 anni fa esplodeva la Rivoluzione di febbraio, il prologo della successiva rivoluzione di ottobre che portò alla tragica deposizione dello zar russo Nicola II e alla fine della dinastia dei Romanov. E adesso 105 anni dopo auspico che i cittadinipossano avviare una nuova rivoluzione per deporre lo zar, incentivati... Segui su affaritaliani.it

lucalook : RT @luciodigaetano: Altro grande risultato della strategia putiniana: trasformare il rublo in carta da culo in soli 7 giorni. - MichaelFolon : RT @luciodigaetano: La Banca Centrale Russa che alza i tassi al 20% sta dando alla popolazione un messaggio chiaro: ragazzi il rublo è cart… - _el_magpie_ : RT @luciodigaetano: Altro grande risultato della strategia putiniana: trasformare il rublo in carta da culo in soli 7 giorni. - _andrea_carta : RT @dedaIux: Risultati ottenuti da Vladimiro 1. Riarmo Germania 2. Risveglio NATO 3. Presa di coscienza della EU 4. Fine neutralità svedese… - PulcinoRossoner : RT @luciodigaetano: Altro grande risultato della strategia putiniana: trasformare il rublo in carta da culo in soli 7 giorni. -