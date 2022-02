Orto e serra a scuola | protocollo per la realizzazione e la gestione con esempio di regolamento

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tra la litania di riforme dell'istruzione che enfatizzano l'innovazione e i nuovi metodi, gli orti e le serre scolastici si distinguono come un cambiamento a bassa tecnologia. In un'era in cui la vita dei bambini è più sedentaria e in cui l'obesità infantile è aumentata drammaticamente, gli orti, ma anche le serre, naturalmente, supportano e incoraggiano un'alimentazione sana come componente chiave del benessere fisico dei bambini, che può aiutare anche il loro successo scolastico e sociale. E poiché le conseguenze dei deserti alimentari e della cattiva alimentazione sui risultati della vita diventano più drastiche, i sostenitori affermano che gli orti scolastici possono fungere da contrappeso: una tregua all'aperto per i bambini che crescono in ambienti altrimenti pericolosi o aridi. L'articolo .