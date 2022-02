Napoli Fabian e Insigne magie fenomenali Video dei gol

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ilvince con la Lazio con un gol bellissimo die magia diRuiz. Gli azzurri agganciano il Milan al primo posto in classifica. Rossoneri che il 7 marzo verranno allo stadio Maradona a giocarsi lo scontro diretto per lo scudetto. Corsa scudetto in cui è coinvolta anche l’Inter che ha una partita da recuperare, quella col Bologna. Il, senza Lozano e Anguissa si presenta ancora con Demme a centrocampo. Nel primo tempo non brillano gli azzurri, che sembrano lenti e macchinosi. Rischiano qualcosa su Immobile e Milenkovic, ma provano a pungere con Osimhen. Nella ripresa arriva la svolta con il cambio di Elmas al posto di uno spento Zielinski. Il macedone da trequartista fornisce un ottimo assist ache segna con tiro bellissimo ed interrompe il tabù, non segnava da 9 mesi ...

... il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico, Lazio e, match valido per la 27ª ...Sarri(4 - 3 - 3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui;Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti. CLASSIFICA SERIE A: Milan 57 punti; Inter 55,...Strakosha voto 6: pochi interventi da parte dei portieri, non può nulla su Insigne. Marusic voto 6.5: partita completa del calciatore di Sarri che si mette in mostra in entrambe le fasi del gioco.90' - Vengono concessi 4 minuti di recupero. 88' - GOL DELLA LAZIO! Sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore della Lazio, la palla viene liberata da Rrahmani. Pedro calcia di prima intenzion ...