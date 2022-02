Napoli, Borrelli: “Carcassa di jet privato in un campo agricolo” (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un cittadino ci ha contattato per segnalare la presenza della Carcassa di un jet privato all’interno di un campo agricolo di San Pietro a Patierno, a due passi dall’aeroporto di Capodichino. Facendo delle ricerche abbiamo scoperto che la faccenda non è nuova, quella Carcassa si trova lì almeno dal 2019 e sono stati scritti diversi articoli sulla vicenda. Nonostante il risalto mediatico, nessuno è mai intervenuto“. A sollevare la questione è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. “E’ una vicenda assurda – sottolinea – tanto più che la Carcassa è visibile anche alle immagini satellitari e rappresenta un pericolo per la salute pubblica. I resti dell’aereo, che comunque in parte è stato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Un cittadino ci ha contattato per segnalare la presenza delladi un jetall’interno di undi San Pietro a Patierno, a due passi dall’aeroporto di Capodichino. Facendo delle ricerche abbiamo scoperto che la faccenda non è nuova, quellasi trova lì almeno dal 2019 e sono stati scritti diversi articoli sulla vicenda. Nonostante il risalto mediatico, nessuno è mai intervenuto“. A sollevare la questione è Francesco Emilio, consigliere regionale di Europa Verde. “E’ una vicenda assurda – sottolinea – tanto più che laè visibile anche alle immagini satellitari e rappresenta un pericolo per la salute pubblica. I resti dell’aereo, che comunque in parte è stato ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, #Borrelli: '#Carcassa di jet privato in un campo agricolo' ** - anteprima24 : ** Juve Stabia ko al Menti, decide un gol di Borrelli a inizio ripresa ** - l_borrelli : @pisto_gol La Juve vincerà lo scudetto...visto le legnate non viste e permesse in Cagliari - Napoli e il gol di man… - Marco_Borrelli : @archpaolalista Serata fredda quasi 5 gradi a Napoli, ma i napoletani che notoriamente hanno il cuore caldo stanno… - anteprima24 : ** #Rapina ##Napoli, #Borrelli: 'Errore il #Corteo di oggi per Ugo Russo' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Borrelli Sant'Antimo, ragazzi girano di notte per compiere atti vandalici: 'Pura follia' 'I video che ci sono stati recapitati raccontano di alcuni ragazzi che a Sant'Antimo vagano di notte per le vie della città con l'intento di fare danni . Prima pensano di accanirsi contro qualche ...

Serie C/Girone C - Borrelli manda al tappeto la Juve Stabia: Monopoli corsaro a Castellammare Al 53' il Monopoli sblocca il risultato con Borrelli che approfitta di una mischia sugli sviluppi di un corner per battere Dini. Trascorrono tre minuti e l'estremo difensore di campani deve ...

Rapina Napoli, Borrelli: "Errore il corteo di oggi per Ugo Russo" anteprima24.it Vela Ancona, punto d’oro nella vasca della Canottieri Napoli PALLANUOTO A2 - I ragazzi di coach Pace pareggiano 5 a 5 in terra campana Super prestazione della Barbato Design Vela Ancona che coglie un punto importante alla Scandone di Napoli pareggiando 5-5 cont ...

Canottieri Napoli-Vela Nuoto Ancona 5-5: Striscia blu e palla gialla. I pallanuotisti della Canottieri Napoli hanno fatto sentire la loro vicinanza e solidarietà al popolo ucraino in un modo originale. Capitan Biagio Borrelli ...

'I video che ci sono stati recapitati raccontano di alcuni ragazzi che a Sant'Antimo vagano di notte per le vie della città con l'intento di fare danni . Prima pensano di accanirsi contro qualche ...Al 53' il Monopoli sblocca il risultato conche approfitta di una mischia sugli sviluppi di un corner per battere Dini. Trascorrono tre minuti e l'estremo difensore di campani deve ...PALLANUOTO A2 - I ragazzi di coach Pace pareggiano 5 a 5 in terra campana Super prestazione della Barbato Design Vela Ancona che coglie un punto importante alla Scandone di Napoli pareggiando 5-5 cont ...Striscia blu e palla gialla. I pallanuotisti della Canottieri Napoli hanno fatto sentire la loro vicinanza e solidarietà al popolo ucraino in un modo originale. Capitan Biagio Borrelli ...