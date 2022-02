La moglie di Fonseca: «In Ucraina è in corso una guerra sanguinosa, fermate la follia dei russi!» (Di domenica 27 febbraio 2022) Katerina Ostroushko, moglie dell’ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha affidato un suo messaggio contro la guerra in Ucraina alle colonne de Il Tempo. La famiglia Fonseca è stata bloccata a Kiev dall’esplosione del conflitto. Ora è in salvo. “Parlo alle persone in Europa, America, Russia e in tutto il mondo. C’è una guerra in corso in Ucraina. Non è ‘un’operazione speciale’, ma una guerra cinica e crudele. Le città e i villaggi ucraini sono in fiamme, sotto i bombardamenti e le bombe. Missili dalla Russia e dalla Bielorussia volano contro edifici residenziali a più piani. Questo è quello che ho visto con i miei occhi e quello che milioni di ucraini vedono ogni giorno. I fuhrer folli mandano i loro soldati a uccidere gli ucraini ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Katerina Ostroushko,dell’ex allenatore della Roma, Paulo, ha affidato un suo messaggio contro lainalle colonne de Il Tempo. La famigliaè stata bloccata a Kiev dall’esplosione del conflitto. Ora è in salvo. “Parlo alle persone in Europa, America, Russia e in tutto il mondo. C’è unainin. Non è ‘un’operazione speciale’, ma unacinica e crudele. Le città e i villaggi ucraini sono in fiamme, sotto i bombardamenti e le bombe. Missili dalla Russia e dalla Bielorussia volano contro edifici residenziali a più piani. Questo è quello che ho visto con i miei occhi e quello che milioni di ucraini vedono ogni giorno. I fuhrer folli mandano i loro soldati a uccidere gli ucraini ...

