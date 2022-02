JuniorGP Moto2 | BK Corse al via con Tommaso Marcon e Mattia Rato - News

Advertising

stato presentato sabato 26 febbraio il progetto, già annunciato alcune settimane fa , che vedrà la struttura di BK Corse impegnata nel FIMinsieme al Team MMR. Guarda anche Campionati Esteri: le immagini della presentazione del team BK Corse - MMR Line - up italiana A difendere i colori BK Corse - MMR sarà la ...... mentre nel FIMsarà nuovamente Harrison Voight , giovane promessa australiana che disputerà anche la Red Bull Rookies Cup. MotoGP e: il Mooney VR46 Racing Team si è presentato al ...Debutto Moto2 nel JuniorGP 2022 per BK Corse e Team MMR. I due piloti scelti per l'avventura sono Tommaso Marcon e Mattia Rato.Moto3: Nella stagione 2022 AC Racing Team sarà impegnata nel CIV Moto3, PreMoto3 e FIM Junior GP con dieci giovani talenti italiani dai propositi ambiziosi ...