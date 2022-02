Ilary Blasi e Francesco Totti: in soccorso arriva l'amico Alex Nuccetelli (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la smentita della crisi da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti e la riconferma di Dagospia sulla presenza di terzi incomodi, l'amico Alex Nuccetelli sul Messaggero difende il loro diritto a stare insieme come vogliono. Leggi su comingsoon (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la smentita della crisi da parte die la riconferma di Dagospia sulla presenza di terzi incomodi, l'sul Messaggero difende il loro diritto a stare insieme come vogliono.

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - FQMagazineit : “Francesco Totti e Ilary Blasi separati in casa da tempo: ora lui si trasferisce. Avvocati già a lavoro” - Novella_2000 : Un gesto social di Ilary Blasi per Totti toglie ogni dubbio in merito alle voci di crisi (FOTO) -