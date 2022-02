Guerra Ucraina-Russia, toglie mina da strada e la porta via – Video (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sigaretta in bocca, solleva la mina dalla strada e la porta nel bosco. Il Video diffuso da The New Voice of Ukraine documenta ‘l’impresa’ di un cittadino ucraino nell’area di Berdyansk. Mentre infuria la Guerra tra Russia e Ucraina, l’uomo rimuove una mina dalla strada senza attendere l’arrivo degli specialisti e libera l’arteria per il passaggio di mezzi ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sigaretta in bocca, solleva ladallae lanel bosco. Ildiffuso da The New Voice of Ukraine documenta ‘l’impresa’ di un cittadino ucraino nell’area di Berdyansk. Mentre infuria latra, l’uomo rimuove unadallasenza attendere l’arrivo degli specialisti e libera l’arteria per il passaggio di mezzi ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - zazoomblog : Guerra in Ucraina lItalia e lUe chiudono lo spazio aereo alla Russia - Bloccati anche i jet privati degli oligarchi… - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina parla Tony Capuozzo: ecco cosa sta succedendo - #Guerra #Russia-Ucraina #parla -