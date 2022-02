Guerra in Ucraina, l’assalto di Kiev non c’è stato. Si combatte Kharkiv. Colpite finora 975 infrastrutture. Zelensky: “Hanno mentito sul fatto che non avrebbero toccato i civili” (Di domenica 27 febbraio 2022) l’assalto di Kiev non c’è stato, che resta quindi la capitale politica attiva. I russi dopo quattro giorni di Guerra in Ucraina avrebbero però preso la seconda città del Paese, Kharkiv, che si trova ad appena 30 chilometri dal confine con la Russia. Qui è morta un’anziana donna, dopo che il suo palazzo è stato colpito da un missile. Nella zona è stato soprattutto bombardato un gasdotto, che esplodendo ha generato una vasta nube tossica. La battaglia per la presa della città che ha oltre un milione di abitanti, è ancora in corso. Le forze armate russe avrebbero finora colpito 975 infrastrutture in Ucraina. Il presidente Zelensky parla di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 febbraio 2022)dinon c’è, che resta quindi la capitale politica attiva. I russi dopo quattro giorni diinperò preso la seconda città del Paese,, che si trova ad appena 30 chilometri dal confine con la Russia. Qui è morta un’anziana donna, dopo che il suo palazzo ècolpito da un missile. Nella zona èsoprattutto bombardato un gasdotto, che esplodendo ha generato una vasta nube tossica. La battaglia per la presa della città che ha oltre un milione di abitanti, è ancora in corso. Le forze armate russecolpito 975in. Il presidenteparla di ...

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - io_nicola : RT @Iperbole_: Intanto salgono a 3000 gli arresti in #Russia per le proteste contro la guerra in #Ucraina. Onore al coraggio di queste per… - PMagnalardo : RT @alelmail: Le parole di un malato di mente: Guerra Ucraina, Biden: 'Sanzioni Russia o Terza Guerra Mondiale' -