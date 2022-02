GF Vip 6, nuova lite nella notte tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (Di domenica 27 febbraio 2022) Le discussioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ormai sono all’ordine del giorno. Ad essere i protagonisti questa volta sono ancora Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due gieffini hanno iniziato una relazione poco dopo l’ingresso dell’ex tentatore di Temptation Island nel loft di Cinecittà. Il Vippone ha dichiarato fin da subito un forte … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 27 febbraio 2022) Le discussioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ormai sono all’ordine del giorno. Ad essere i protagonisti questa volta sono ancora. I due gieffini hanno iniziato una relazione poco dopo l’ingresso dell’ex tentatore di Temptation Island nel loft di Cinecittà. Il Vippone ha dichiarato fin da subito un forte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

rrache_ : RT @believeinmusic_: oggi nuova gita fuori porta ai giardini vaticani di Villa Lante ma sinceramente il vero vip è stato solo questo gatton… - believeinmusic_ : oggi nuova gita fuori porta ai giardini vaticani di Villa Lante ma sinceramente il vero vip è stato solo questo gat… - BettoRenzi : RT @MSbattella: Non solo moments! #AllStarGame non è finito su @nbatopshot. Dapper Labs ha ideato una nuova serie di NFT che daranno access… - infoitcultura : Gf Vip: la nuova strategia di Alex - MSbattella : Non solo moments! #AllStarGame non è finito su @nbatopshot. Dapper Labs ha ideato una nuova serie di NFT che darann… -