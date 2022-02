Domenica In: ospiti 27 febbraio 2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi, 27 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. In apertura, uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina, con il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttore del TG1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. Achille Lauro racconterà poi le tappe più importanti della sua carriera, per poi esibirsi con il brano Domenica, 14° classificato al Festival di Sanremo 2022 e con il nuovo singolo Stripper, con il quale parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2022; Irama si esibirà invece ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 27 febbraio 2022) Oggi, 27, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. In apertura, uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina, con il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttore del TG1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. Achille Lauro racconterà poi le tappe più importanti della sua carriera, per poi esibirsi con il brano, 14° classificato al Festival di Sanremoe con il nuovo singolo Stripper, con il quale parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest; Irama si esibirà invece ...

