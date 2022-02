Così Parigi vorrebbe guidare l’Europa nello spazio. Il punto di Spagnulo (Di domenica 27 febbraio 2022) Da anni osserviamo come l’evoluzione delle agende politiche dei paesi europei stia modificando la governance dei programmi spaziali. Oggi nell’ambito del semestre di presidenza europea, si rileva un forte impulso di Parigi per una rinnovata strategia spaziale che affronti le sfide globali, commerciali e militari. Nel corso dello Space Summit a Tolosa il 16 febbraio, Emmanuel Macron ha esposto la sua ambiziosa visione per l’Europa e subito dopo, il dominus della politica spaziale, il Commissario Ue al Mercato interno, industria, difesa e spazio, Thierry Breton ha esposto i piani operativi. Piena continuità alle costellazioni Galileo e Copernicus già in orbita e avvio di due nuovi progetti: Space traffic management (Stm) e Union secure connectivity program (Uscp). Il primo è ancora in fase prodromica mentre il secondo, una costellazione ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Da anni osserviamo come l’evoluzione delle agende politiche dei paesi europei stia modificando la governance dei programmi spaziali. Oggi nell’ambito del semestre di presidenza europea, si rileva un forte impulso diper una rinnovata strategia spaziale che affronti le sfide globali, commerciali e militari. Nel corso dello Space Summit a Tolosa il 16 febbraio, Emmanuel Macron ha esposto la sua ambiziosa visione pere subito dopo, il dominus della politica spaziale, il Commissario Ue al Mercato interno, industria, difesa e, Thierry Breton ha esposto i piani operativi. Piena continuità alle costellazioni Galileo e Copernicus già in orbita e avvio di due nuovi progetti: Space traffic management (Stm) e Union secure connectivity program (Uscp). Il primo è ancora in fase prodromica mentre il secondo, una costellazione ...

