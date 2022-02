Colloqui in Bielorussia. Ma Zelensky è scettico e gioca col tempo (Di domenica 27 febbraio 2022) I Colloqui a Gomel, in Bielorussia, tra le delegazioni di Russia e Ucraina inizieranno domani mattina (lunedì 28 febbraio, ndr). Lo ha confermato vice ministro dell’Interno ucraino Evgeny Yenin citato dalla CNN. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aver ricevuto una telefonata dall’omologo bielorusso Aleksander Lukashenko nel corso del quale i due hanno “concordato che la delegazione ucraina si incontrerà con la delegazione russa senza precondizioni sul confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat”, ha comunicato l’ufficio del leader di Kiev. “Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimarranno a terra durante il viaggio, l’incontro e il ritorno della delegazione ucraina”, si legge ancora. È un ritorno al 2014: agli ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Ia Gomel, in, tra le delegazioni di Russia e Ucraina inizieranno domani mattina (lunedì 28 febbraio, ndr). Lo ha confermato vice ministro dell’Interno ucraino Evgeny Yenin citato dalla CNN. Il presidente ucraino Volodymyrha detto di aver ricevuto una telefonata dall’omologo bielorusso Aleksander Lukashenko nel corso del quale i due hanno “concordato che la delegazione ucraina si incontrerà con la delegazione russa senza precondizioni sul confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat”, ha comunicato l’ufficio del leader di Kiev. “Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimarranno a terra durante il viaggio, l’incontro e il ritorno della delegazione ucraina”, si legge ancora. È un ritorno al 2014: agli ...

