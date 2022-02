Clermont vs Bordeaux | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ilcercherà di costruire la sua vittoria a sorpresa dello scorso fine settimana quando oggi domenica 27 febbraio accoglierà ilin un enorme scontro per la retrocessione in Ligue 1. I padroni di casa si sono allontanati dal pericolo immediato per il momento grazie a una ripresa della forma nelle ultime settimane, mentre i visitatori rimangono in una situazione disperata ai piedi della classifica dopo il loro cattivo inizio del nuovo anno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre?Non c’erano molte persone che avrebbero dato alun barlume di speranza quando sono andati all’Orange Velodrome per affrontare il ...