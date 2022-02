Assegno unico a chi percepisce il Reddito? Cosa devi sapere (Di domenica 27 febbraio 2022) Da marzo partirà l’erogazione dell’Assegno unico concesso ai genitori con figli a partire dal settimi mese di gravidanza: le regole per i percettori del Rdc Da marzo 2022, debutterà l’Assegno unico, l’importo verrà diviso tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale. Assegno unico (Fonte: Pixabay)L’agevolazione è concessa a tutti i genitori a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni di ciascun figlio. Tale misura prenderà il posto delle detrazioni in busta paga e dei bonus per le famiglie. L’Assegno riguarderà circa 7,2 milioni di famiglie, la somma di cui si potrà beneficiare cambierà in base al Reddito di ciascun nucleo, fino ad un importo massimo di 175 euro al mese per ogni figlio. Gli ... Leggi su vesuvius (Di domenica 27 febbraio 2022) Da marzo partirà l’erogazione dell’concesso ai genitori con figli a partire dal settimi mese di gravidanza: le regole per i percettori del Rdc Da marzo 2022, debutterà l’, l’importo verrà diviso tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale.(Fonte: Pixabay)L’agevolazione è concessa a tutti i genitori a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai ventuno anni di ciascun figlio. Tale misura prenderà il posto delle detrazioni in busta paga e dei bonus per le famiglie. L’riguarderà circa 7,2 milioni di famiglie, la somma di cui si potrà beneficiare cambierà in base aldi ciascun nucleo, fino ad un importo massimo di 175 euro al mese per ogni figlio. Gli ...

Advertising

ServiziAlLavoro : Assegno Unico ai nonni per i nipoti a carico, quando spetta e cosa fare - Lavoro e Diritti Assegni periodici per co… - salernonotizie : Assegno unico 2022: quali saranno gli importi e cosa c’è da sapere - statodelsud : Assegno unico 2022, Bonetti: “Al via il 15 marzo per le prime 3-3,5 milioni di famiglie” - Pino__Merola : Assegno unico 2022, Bonetti: “Al via il 15 marzo per le prime 3-3,5 milioni di famiglie” - losservcom : Il termine ultimo per la presentazione è il #28febbraio -