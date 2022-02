Amici 21 spoiler: altri 4 allievi al serale, manca solo una registrazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Continua la corsa verso il serale per gli allievi di Amici 21. Stando a quanto detto da Maria de Filippi, i posti per la fase più importante del programma, sarebbero solo 14. La conduttrice ha però fatto capire che laddove, i professori reputassero che anche altri allievi fossero meritevoli di una maglia dorata, allora anche quel numero potrebbe cambiare. In attesa di conoscere quindi tutti i nomi degli allievi di Amici 21 che andranno al serale, possiamo dirvi con le nostre anticipazioni, chi ha già preso la nuova maglia. Siete curiosi di scoprire chi ha staccato il biglietto per il serale di Amici 21? E allora continuate pure la lettura, vi riveleremo gli allievi passati al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 febbraio 2022) Continua la corsa verso ilper glidi21. Stando a quanto detto da Maria de Filippi, i posti per la fase più importante del programma, sarebbero14. La conduttrice ha però fatto capire che laddove, i professori reputassero che anchefossero meritevoli di una maglia dorata, allora anche quel numero potrebbe cambiare. In attesa di conoscere quindi tutti i nomi deglidi21 che andranno al, possiamo dirvi con le nostre anticipazioni, chi ha già preso la nuova maglia. Siete curiosi di scoprire chi ha staccato il biglietto per ildi21? E allora continuate pure la lettura, vi riveleremo glipassati al ...

Advertising

josiebisdead : PER I MIEI AMICI ATTENZIONE SPOILER - stressatomilano : Breve storia triste: I miei amici avrebbero dovuto farmi sapere dove sarebbero usciti stasera così dopo lavoro li… - UnDueTreBlog : #Amici21 - Il Pomeridiano - Puntata del 27/02/2022 - Con Maria De Filippi su Canale 5 (spoiler). - luvslqouis : serena no spoiler su amici ti blocco - HabuRedacted : @lasciate_stare @nonexpedit Te la devi prendere con chi governa da 20 anni in Italia: spoiler i tuoi amici comunisti. -