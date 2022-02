(Di domenica 27 febbraio 2022) Una delle notizie più discusse nelle ultime ore è quella che riguarda la partecipazione di Vince McMahon al PatShow, il celebredel telecronista di SmackDown. Secondo alcuni rumors questa situazione potrebbe addirittura portare ad un match a WrestleMania tra il Chairman della WWE e Pate lo scenario avrebbe del clamoroso. Nella giornata di ieriha cavalcato l’onda della notizia e ne ha approfittato per mandare una frecciatina al suo ex rivale. Continuano le tensioni trae Pat Il debutto in ring di Patavvenne in quel di NXT durante l’evento NXT TakeOver XXX. In quell’occasione il suo avversario fu proprioma l’astio tra i due non terminò li: l’ex NXT Champion e ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Adam Cole: “Pat McAfee è un codardo, dovrebbe invitare me nel suo podcast” - - pj500official : Nunzio > Adam Cole #AEW #AEWRampage - Joel1998T : Adam Cole /// Adama Traore XD - SpazioWrestling : Adam Cole: 'Sono il futuro della AEW' #AEW #AdamCole - TSOWrestling : La super sfida di #AEWRevolution inizia ad infiammarsi anche sui social #TSOW #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Adam Cole

The Shield Of Wrestling

... Renée Zellweger, Robin Wright, Alison Lohman, Amy Aquino, John Billingsley, Billy Connolly,... Anna Friel, Stefanie Scott, Michael Nyqvist, Claire - Hope Ashitey, Jason Barry eFergus. Blade ......intersecare il cammino di sviluppo (e di crescita su nuove piattaforme) della lega diSilver . ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookieAnthony (o il suo avatar) e una ...WWE Chairman Vince McMahon is reportedly set for a match at WrestleMania 38 against SmackDown commentator, podcaster and former NFL player Pat McAfee. McMahon, who is 76 years old, has not wrestled ...113: Cole Henry (LT) tech fall James Davis (HON), 25-10; Adam Shotwell (GNA) dec. Garret Pocceschi (WA), 2-1 TB2. 120: Jaden Pepe (WA) pinned Garet Fowler (LT), 1:13; Josh Young (HON) pinned Kyle ...