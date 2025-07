Renato Pozzetto compie 85 e si mostra in pubblico l’omaggio dell’amico Massimo Boldi

Renato Pozzetto ha festeggiato i suoi 85 anni con una rara apparizione pubblica che ha emozionato i suoi innumerevoli fan, che l’attendevano da tempo. Il leggendario attore milanese, nato il 14 luglio 1940, ha scelto di celebrare questo importante traguardo insieme agli affetti piĂą cari, ricevendo anche il toccante omaggio del suo storico compagno di avventure cinematografiche, Massimo Boldi. Un compleanno speciale per Renato Pozzetto. La giornata di festa si è svolta in un’atmosfera intima e calorosa, dove Renato Pozzetto ha mostrato ancora una volta quel sorriso sincero che l’ha fatto amare da moltissimi italiani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Renato Pozzetto compie 85 e si mostra in pubblico, l’omaggio dell’amico Massimo Boldi

Compleanno speciale per Renato Pozzetto; cinque anni fa a Ceriano Laghetto girò lo spot di Trenord - Oggi, 14 luglio 2025 Renato Pozzetto festeggia un compleanno speciale: fa 85 anni, l’attore venne a Ceriano Laghetto, 5 anni fa, a girare lo spot di Trenord.

“Era meglio non farlo vedere in queste condizioni”. Renato Pozzetto, compleanno tra le polemiche - Renato Pozzetto ha tagliato un traguardo importante: 85 anni di vita, di cui gran parte trascorsi a regalare risate, emozioni e spunti di riflessione al pubblico italiano.

Renato Pozzetto ha compiuto 85 anni. Durante una cena, organizzata per festeggiarlo, l'attore milanese ha spento le candeline posizionate su una bellissima torta, circondato dalle persone a lui a care, tra cui volti noti come Massimo Boldi che ha anche ripreso il momento in un video pubblicato sui social.

