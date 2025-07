La Promessa | anticipazioni spagnole Manuel e Leocadia ai ferri corti

La Promessa: anticipazioni spagnole. Manuel è alle strette: accetterà il denaro di Leocadia rinunciando al controllo della sua impresa? Scopri le tensioni, i ricatti e i retroscena delle prossime puntate della soap. Manuel è in trappola. La sua impresa rischia di affondare, e il tempo stringe. I debiti crescono, i conti sono un labirinto senza uscita. Ogni notte è un duello con i numeri che non quadrano e i sogni che svaniscono. Di fronte a lui, Leocadia. Elegante, gelida, imperturbabile. Non offre aiuto: detta legge. I suoi soldi arrivano solo a una condizione: controllo totale. Un patto che sa di catene. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

