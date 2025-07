Xbox cerca nuovi grafici | l’immagine dell’annuncio è stata creata dall’IA ed è piena di errori

Microsoft ha attirato le attenzioni di Windows Central per un caso piuttosto strambo. Difatti mentre la compagnia cerca nuovi grafici per il team Xbox Graphics, l’annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn è accompagnato da un’immagine creata con l’ intelligenza artificiale . palesemente sbagliata. In primo piano, una donna che digita su una tastiera, ma con lo schermo del computer rivolto al contrario. Un errore vistoso e grossolano, aggravato dal fatto che il reparto in questione è responsabile proprio dell’ottimizzazione visiva dei giochi su console Xbox. Il post, firmato da Mike Matsel, Principal Development Lead di Xbox Graphics, ha immediatamente attirato le critiche di Windows Central. 🔗 Leggi su Game-experience.it

