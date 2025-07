Tour de France 2025 Roglic | Stanco ma soddisfatto di quanto fatto finora

Roma, 15 luglio 2025 - Dopo lo sfortunato ritiro dal Giro d'Italia 2025, di cui era il favorito assoluto insieme a Juan Ayuso, che a sua volta non sarebbe mai arrivato a Roma, per molti Primoz Roglic avrebbe dirottato le sue ambizioni sul Tour de France 2025, che ha eletto Mathieu Van Der Poel come supercombattivo della sua prima parte. In realtĂ , lo sloveno ha pagato le fatiche della Corsa Rosa ma anche un parterre di livello altissimo, accumulando giĂ 3'41" di ritardo dalla maglia gialla Ben Healy. In realtĂ , l'attuale nono posto in una classifica generale cortissima apre ancora ogni possibilitĂ al corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe, squadra che oggi, seppur per una manciata di secondi, avrebbe in Florian Lipowitz il proprio capitano: nonostante tutto Roglic non molla a caccia di quel podio prima sfiorato nel 2018 e poi centrato nel 2020, seppur con un amarissimo secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

