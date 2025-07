New York violenta tempesta d’acqua allaga la metropolitana

Violente piogge si sono abbattute su New York provocando forti disagi, tra cui l’allagamento di parti della metropolitana, mentre decine di voli hanno subito ritardi. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - New York, violenta tempesta d’acqua allaga la metropolitana

