Calciomercato Juve niente da fare per quell’attaccante | tutto fatto con la rivale di Serie A! I dettagli dell’accordo con le cifre che stupiscono

Calciomercato Juve, niente da fare per quell’attaccante: gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il trasferimento di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai ai dettagli finali, con l’accordo verbale tra il Napoli e l’ Udinese giĂ raggiunto. L’attaccante classe 2000, che ha attirato l’interesse del club campano per le sue doti fisiche e tecniche, è pronto a iniziare una nuova avventura nella Serie A con la maglia azzurra. Tuttavia, alcune questioni burocratiche e legate ai bonus sono ancora in fase di definizione prima che l’operazione sia completamente ufficializzata. Calciomercato Juve, niente da fare per Lucca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, niente da fare per quell’attaccante: tutto fatto con la rivale di Serie A! I dettagli dell’accordo con le cifre che stupiscono

In questa notizia si parla di: attaccante - juve - niente - fare

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni in vista della prossima sessione estiva.

#Gyokeres, niente #Juve: deciso il futuro del bomber svedese! L’attaccante ha scelto la sua prossima squadra. Ecco dove giocherà Vai su X

La Juve blinda Barido: niente addio, rinnovo in vista ? Il talento argentino seguirĂ il piano Next Gen giĂ tracciato dal club Vai su Facebook

Pregi e difetti di Jonathan David, il nuovo attaccante della Juventus; Juve, vicina una doppia cessione, i tifosi mugugnano. Cifre troppo basse. Ma può firmare un big per l'attacco; Juventus, è fatta per David! Accordo raggiunto nella notte, le cifre.

Un 9 preso per fare goal, ma non solo: David per la Juventus sarà un attaccante totale - L'attaccante canadese, approdato in giornata a Torino per sostenere le visite mediche per conto della Juve, p ... Come scrive ilbianconero.com

Juve, è fatta per David: le cifre e lo stipendio del nuovo attaccante bianconero - Il club bianconero ha chiuso per l'arrivo di Jonathan David nella notte, definendo i dettagli economici dell'accordo. Si legge su tag24.it