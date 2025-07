Tajani convoca il Consiglio nazionale di FI il 25 a Roma

Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha convocato in queste ore il Consiglio nazionale del partito per venerdì 25 luglio a Roma. Oltre alla sua relazione, ci sono la scadenza del tesseramento e modifiche statutarie nell'ordine del giorno, come si legge nella convocazione della riunione, che si terrĂ alle 10 nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera. "Vi prego di non mancare, vi aspetto tutte e tutti", aggiunge Tajani nella lettera di convocazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani convoca il Consiglio nazionale di FI, il 25 a Roma

In questa notizia si parla di: tajani - consiglio - nazionale - roma

"Tajani in visita, il Consiglio sembra un club privato" - "Il consiglio comunale non è un club privato. Non si possono fare eventi a porte chiuse escludendo chi è stato eletto per rappresentare i cittadini.

Il consiglio di Pier Silvio Berlusconi a Tajani: “In FI persone nuove”. E su ius scholae: “Non è prioritĂ ”. - L'ad di Mediaset pensa che il partito fondato dal padre abbia bisogno di "persone, idee e lavoro nuovi" e non chiuda all'ipotesi di una discesa in campo: "In futuro perchĂ© no?", dice alla presentazione dei palinsesti.

10/7/25. CONSORZI DI BONIFICA. ANCHE IL VENETO CON L'ANBI NELL'ASSEMBLEA NAZIONALE A ROMA: “NO AL FONDO UNICO, SÌ ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE INTERNE”. 4 presidenti del Veneto, tra cui la presidente del Consorzio Delta de Vai su Facebook

Tajani convoca il Consiglio nazionale di FI, il 25 a Roma; Tajani convoca il Consiglio nazionale di Forza Italia per il 25 luglio a Roma; Tajani convoca il Consiglio nazionale di FI, il 25 a Roma.

Tajani convoca il Consiglio nazionale di FI, il 25 a Roma - ROMA, 15 LUG – Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha convocato in queste ore il Consiglio nazionale del partito per venerdì 25 luglio a Roma. Lo riporta lasicilia.it

Armi italiane all’Ucraina? Per Tajani “decide la Nato”. Ma la scelta è solo del governo - Il ministro degli Esteri dribbla le domande sull'acquisto di armi USA per Kiev, dimenticando che la decisione spetta al governo italiano ... Da ilfattoquotidiano.it