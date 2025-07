Juve Primavera iniziata la nuova stagione agli ordini di Padoin | la GALLERY della prima giornata di lavoro

Juve Primavera, iniziata la nuova stagione agli ordini di Padoin: tutte le FOTO del primo giorno di lavoro a Vinovo. La stagione 202526 della Juve Primavera è ufficialmente iniziata. L’ Allianz Training Center di Vinovo ha ospitato il primo giorno di preparazione per la squadra Under 20 bianconera, agli ordini del nuovo allenatore Simone Padoin. Con l’inizio del ritiro fissato per il 15 luglio, la Juve Primavera si appresta a una nuova annata ricca di sfide, novità e ambizioni. Le prime foto della stagione mostrano i giovani bianconeri al lavoro, pronti ad affrontare una preparazione fisica e mentale fondamentale per i compiti che li aspettano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, iniziata la nuova stagione agli ordini di Padoin: la GALLERY della prima giornata di lavoro

U20 | Lorenzo Biliboc a titolo definitivo al Cluj La Juventus saluta Lorenzo Biliboc. È ufficiale la cessione a titolo definitivo dell'attaccante classe 2006 al Cluj. A partire dalla stagione 2025/2026, dunque, Lorenzo giocherà in Romania. Biliboc lascia il nostro Clu

Juve Primavera, al via la nuova stagione (senza U18): ecco quando inizierà il ritiro dei giovani bianconeri e quale sarà la possibile nuova rosa - Juve Primavera, al via la nuova stagione: tutto quello che c’è da sapere sulla squadra di mister Padoin La Juve Primavera sta per iniziare una nuova stagione con tante novità. Segnala juventusnews24.com

Juve Primavera, Padoin è il nuovo allenatore dell'Under 20 bianconera.