A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte | Chiediamo ancora verità e giustizia

Mario Paciolla, cooperante napoletano dell'Onu, fu trovato morto in Colombia il 15 luglio del 2020. Oggi, a 5 anni dalla morte, un corteo a Napoli chiede ancora verit√† e giustizia, soprattutto dopo l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mario Paciolla, in corteo contro l'archiviazione del caso: presenti anche i genitori - Più di 500 persone hanno preso parte al corteo per protestare contro l'archiviazione sulla morte di Mario Paciolla, cooperante ONU trovato senza vita in Colombia nel 2020. napolitoday.it scrive