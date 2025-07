Stankovic Inter resta la distanza con il Club Brugge | problemi sulla recompra cosa manca per l’accordo

Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo nerazzurro dopo il prestito al Lucerna. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sta continuando a lavorare su più fronti in vista della nuova stagione, e tra le trattative in corso c’è anche quella per il trasferimento di Aleksandar Stankovic al Club Brugge. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2005, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Lucerna in Svizzera, sta per lasciare Milano, ma il trasferimento potrebbe non essere così semplice come sembra. La distanza tra le due società riguarda la clausola di recompra, un aspetto cruciale per l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

