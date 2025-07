Assunzioni in ruolo docenti scuola secondaria | in Abruzzo fase 1 fino al 17 luglio

L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha avviato la prima fase della procedura informatizzata finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 20252026, riguardante il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - assunzioni - secondaria - abruzzo

Decreto Scuola, gli emendamenti Anief: mobilità intercompartimentale, assunzioni ATA e stipendi - Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, ha illustrato le proposte di emendamento al decreto Scuola, sottolineando l’urgenza di affrontare temi cruciali come la mobilità intercompartimentale del personale scolastico e il ripristino del primo gradino stipendiale.

Decreto Scuola 2025 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità su assunzioni, graduatorie e idonei - Il Decreto Scuola 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore l’8 aprile 2025, porta cambiamenti significativi per le immissioni in ruolo dei docenti.

DL scuola, gli idonei al concorso: “Vogliamo la creazione di un elenco nazionale e l’accesso ai percorsi di formazione”. Avanzate proposte per maggiori assunzioni - Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, ha segnato un passaggio cruciale per la scuola italiana. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 aprile, il testo si propone di rafforzare l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, intervenendo anche sull’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Assunzioni in ruolo docenti scuola secondaria: in Abruzzo fase 1 fino al 17 luglio; Ecco quando tornano a scuola gli studenti abruzzesi: il calendario dell'anno scolastico 2025/2026 in Abruzzo; Concorso secondaria PNRR1, le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 [AGGIORNATO].

SCUOLA, IN ABRUZZO 733 NUOVE ASSUNZIONI: CAMBIA LA PROCEDURA - Partite le operazioni per l’assunzione di 733 docenti a tempo indeterminato nelle scuole abruzzesi per l’anno scolastico 2025- Si legge su certastampa.it

Scuola, 876 pensionamenti in Abruzzo - Notizie - Ansa.it - Scuola, 876 pensionamenti in Abruzzo Desiati (Cisl), ora servono assunzioni a tempo indeterminato L'AQUILA , 07 febbraio 2025, 15:30 ... ansa.it scrive