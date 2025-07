Tricolore nel logo e nel cortile d' onore | così Giorgia Meloni rifà il look a Palazzo Chigi

Cambia la scenografia di Palazzo Chigi: da oggi il tricolore è spuntato nello storico logo della presidenza del Consiglio, il cosiddetto ovale, che fa da sfondo alle conferenze stampa e agli eventi istituzionali. Non solo, ma persino nel cortile d'onore interno dell'edificio, dove la premier Giorgia Meloni accoglie i leader internazionali in visita ufficiale a Roma per poi passare in rassegna il picchetto d'onore, adesso si possono notare i colori del vessillo nazionale. Insomma, una rivoluzione cromatica per la quale il verde, bianco e rosso - emblema più rappresentativo del governo italiano - non spiccherà , dunque, solamente nella bandiera esposta dal balcone sopra l'ingresso principale della sede dell'esecutivo nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tricolore nel logo e nel cortile d'onore: così Giorgia Meloni rifà il look a Palazzo Chigi

