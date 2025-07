Per una foto si arrampica su un costone che cede morta una 15enne a Belluno | era con due amiche una ferita e l' altra illesa

Morta per farsi una foto, travolta e schiacciata da un grosso sasso che si è staccato da un pilone su cui si era arrampicata facendola precipitare a terra. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi a Busche, frazione del comune bellunese di Cesiomaggiore. In quella zona c'è una spiaggetta sul fiume Piave, dove la ragazzina si era recata assieme ad altre due sue amiche, e per scattare.

Una ragazza di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore (Belluno) per il cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme ad una terza amica della stessa età, erano salite per fare una foto. L'episodio è accad Vai su X

