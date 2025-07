Riccardi risponde sulla Casa di comunità di Spilimbergo | I lavori non si sono mai interrotti

"I lavori per la realizzazione della Casa di comunità di Spilimbergo non sono stati interrotti. La presenza o meno delle squadre in cantiere dipende dall'organizzazione del lavoro e dal fatto che le squadre che si alternano tra questo cantiere e quello di San Vito, dove è in corso la costruzione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

