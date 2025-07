Leoni Inter il difensore inizia la stagione al Parma | via alle visite mediche cosa filtra sull’addio

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Le vacanze sono terminate per i calciatori del Parma, che hanno iniziato ieri l’iter delle visite mediche di rito al poliambulatorio Gemini, prima di proseguire con i test fisici e atletici sotto il controllo dell’Area Performance&Analytics del club ducale. Come riportato da La Gazzetta di Parma, tra i giocatori presenti al primo appuntamento c’era anche Giovanni Leoni, difensore classe 2006, che si prepara a iniziare una nuova stagione sotto la guida del tecnico Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il difensore inizia la stagione al Parma: via alle visite mediche, cosa filtra sull’addio

