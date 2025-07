Nordio | 10 mila detenuti possono avere misure alternative Ora una task force

Il ministero della Giustizia è pronto a intervenire per alleggerire le carceri italiane. È quanto si legge in una nota del Dicastero guidato da Carlo Nordio, che ha accertato che 10.105 detenuti cosiddetti definitivi sono potenzialmente fruitori di misure alternative alla detenzione in carcere. Per questo, si legge in una nota del ministero, " è stata istruita una task force che ha già attivato interlocuzioni con la magistratura di sorveglianza e con i singoli istituti penitenziari per favorire la definizione delle posizioni ". Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nordio: "10 mila detenuti possono avere misure alternative. Ora una task force"

Alemanno scrive a Nordio: «Diagnosi senza cura, sovraffollamento, ottantenni detenuti, ecco il carcere di oggi in Italia» - L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, tornato in carcere a gennaio perché saltava gli appuntamenti con i servizi sociali (è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze) torna a far parlare di se con una dura lettera sulla situazione carceraria.

Carceri, Nordio: “Spazi ex caserme per detenuti scarsamente pericolosi” - “Senza spazio non si può fare lavoro e non si può fare sport. Stiamo lavorando dal primo giorno per individuare spazi possibili e compatibili che potrebbero essere le caserme dismesse che hanno una struttura compatibile con un carcere per detenuti.

Niente cure sanitarie da due anni per 70 detenuti, interrogazione ai Ministri Nordio e Schillaci - Gravi carenze all’assistenza sanitaria dei detenuti. E’ il focus dell’interrogazione dei deputati Debora Serracchiani, Federico Gianassi, Rachele Scarpa, Michela Di Biase, Marco Lacarra, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e della Salute Orazio Schillaci.

Senza dignità e quindi senza vergogna Ho seguito la risposta del Ministro Nordio all'interrogazione del senatore Marco Lombardo @mlombardo81 sulla situazione nelle carceri. Questo giurista a gettone e garantista double face è riuscito a dire che le misure Vai su X

La storia della riforma penitenziaria del 1975, i 50 anni della legge che ha cambiato il carcere di Alessandro Trocino Corriere della Sera, 11 luglio 2025 Intervista a Mauro Palma, ex Garante dei detenuti, che celebra l’anniversario ma si dice preoccupato per il Vai su Facebook

