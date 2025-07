Trump ' con l' Ue stiamo discutendo penso che andrà bene'

"Per la Ue le tariffe sono al 30% ma stiamo discutendo. In passato ci ha trattato male ma ora ci sta trattando bene. Penso che tutta andrà bene con la Ue": lo ha detto Donald Trump ai reporter prima di volare in Pennsylvania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'con l'Ue stiamo discutendo, penso che andrà bene'

Trump: “Se i Repubblicani al Congresso alzeranno le tasse ai ricchi per me va bene”. Ecco cosa c’è dietro - Come da indiscrezioni di cui ilfattoquotidiano.it ha dato conto nelle scorse settimane, Donald Trump ha ufficialmente aperto alla possibilità di un aumento delle tasse per i contribuenti più ricchi, scrivendo su Truth che “lui e altri” lo “accetterebbero con grazia per aiutare i lavoratori a reddito medio e basso “.

Ucraina: Zelensky, sarò in Turchia, bene se potesse esserci anche Trump - Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Ho sostenuto il presidente Trump nell’idea di colloqui diretti con Putin.

Palmisano “Incontro Von der Leyen-Trump va preparato bene” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il dialogo è sempre auspicabile e condivisibile. Ben venga un incontro bilaterale tra la presidente della Commissione Europea von der Leyen e Donald Trump.

