Non c’è ancora un’intesa sul 18esimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia, che dovrebbe essere uno dei piĂą severi adottati finora. Lo ha annunciato l’alto rappresentante Kaja Kallas: «Sono molto dispiaciuta che oggi non abbiamo raggiunto l’accordo, devo dire che eravamo molto vicini per rassicurare la Slovacchia: la Commissione ha risposto alle sue preoccupazioni». Ora la palla passa a Bratislava, ha aggiunto Kallas, sottolineando che «sono giĂ passati due mesi» e che «le sanzioni sono necessarie per privare la Russia dei mezzi per condurre questa guerra». Il primo ministro slovacco Robert Fico ha chiesto ufficialmente un’ esenzione legale che consenta alla Slovacchia di continuare ad acquistare gas dalla Russia fino al 2034. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ue, slitta l’accordo sul 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

